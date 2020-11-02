الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 04:48 م

هبوط حاد بأسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - شهدت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الاثنين، هبوطاً حاداً، في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الخام.
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وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.19% إلى 34.29 دولار للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.56% إلى 36.59 دولار للبرميل.

ويتخوف مستثمرون من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا الذي قد يضعف الطلب على الوقود، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة، في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19، التي تسارعت في الشهر الأخير.


 




 

 


 

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