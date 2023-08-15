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الثلاثاء، 15-08-2023 01:23 م

هبوط مؤشر الدولار

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الوكيل الإخباري - انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء، لكنه ظل بالقرب من المستويات المرتفعة الأخيرة، في حين شهد اليوان الصيني تداولات متقلبة بعد أن خفض البنك المركزي للبلاد بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية.

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وتم تداول مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، بانخفاض 0.12٪ عند 103.07، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال الشهر عند 103.46 في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين.


وتعزز الدولار في أعقاب صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال والتي أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي، مما أدى إلى الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.


وقبل إصدار البيانات الصينية، فوجئ بنك الشعب الصيني بقرار خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر.

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