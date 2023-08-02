الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

أسعار الذهب ترتفع كملاذ آمن عالمياً

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الأربعاء، 02-08-2023 08:44 ص

أسعار الذهب ترتفع كملاذ آمن عالمياً

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولار.


وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، والذي كان الأعلى على الإطلاق، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.



ويعتبر الذهب، المسعر بالدولار، استثمارا مفضلا كملاذ آمن في أوقات القلق وعدم اليقين الاقتصادي.


وقال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء إن الطلب العالمي على الذهب، باستثناء التداول خارج البورصة، تراجع اثنين بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 حيث قللت البنوك المركزية مشترياتها فيما استمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيفا.


وأضاف أن طلب الهند على الذهب في عام 2023 قد ينخفض عشرة بالمئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولار، واستقر البلاتين عند 931.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1246.49 دولار.

 

سكاي نيوز


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