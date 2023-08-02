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الأربعاء، 02-08-2023 12:01 ص

ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية قوية نسبيا

دولار


الوكيل الإخباري - صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية، أمس الثلاثاء، بعد أن عوضت بيانات قوية نسبيا لنشاط المصانع والبناء في الولايات المتحدة إثر انخفاض فرص العمل هناك الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة 0.412 بالمئة.


وانخفض الدولار الأسترالي 1.65 بالمئة مقابل الدولار الأميركي عند 0.661 دولار، متخليا عن مكاسب بلغت 0.87 بالمئة في تموز الماضي، وتراجع الين 0.74 بالمئة عند 143.33 للدولار، وانخفض كذلك اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.097 دولار.

 

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 1.2753 دولار بانخفاض 0.65 بالمئة خلال أمس الثلاثاء.


بترا

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