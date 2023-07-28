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الجمعة، 28-07-2023 12:36 م

الين يرتفع والدولار يحتفظ بمكاسبه واستقرار سعر اليورو

دولار


الوكيل الاخباري - سجل الين الياباني ارتفاعًا اليوم الجمعة، فيما احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية بعد بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الأميركي.

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وخفف بنك اليابان اليوم الجمعة خلال اجتماعه للسياسة النقدية من التزامه بالدفاع عن سقف لأسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعهد بمرونة أكبر، مشيرًا إلى تنامي علامات التضخم الزاحف والآثار الجانبية للتيسير المطول، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وفي اجتماعه الذي استمر ليومين، أبقى البنك المركزي دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1 بالمئة وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول 0 بالمئة.


وزاد الين الياباني 0.55 بالمئة إلى 138.72 للدولار قبل أن يتراجع ويتداول عند 139.37 اليوم الجمعة. وارتفعت العملة اليابانية بنحو 2 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع.

 

بترا


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