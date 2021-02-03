هل توفر هيئات الرقابة المالية الاردنية الأمان المادي للمتداولين؟

الوكيل الاخباري - عند التداول في الأردن، سوف تحتاج إلى معرفة خياراتك مع وسيط التداول المناسب والموثوق، فقد ازدادت شعبية شبكات التداول في الأردن، وزاد حجم التداولات على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.

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أدى التقدم في التكنولوجيا ووسائل الاتصال عبر الانترنت وتحسين التغطية في الأردن وتزايد المنافسة بين الشركات إلى جعل تداول الفوركس أكثر سهولة وخفض تكاليف التداول بشكل عام.



شركات التداول في الأردن



هناك اعتقاد خاطئ بأن التداول في السوق المالية الأردنية يعتبر غير آمن، ولكن هذا ليس هو الحال، فتداول العملات الأجنبية في الأردن نشطٌ للغاية.



يسمح بالتداول في الأردن حيث يجب تبادل العملات لإجراء الأعمال، فالتبادلات هي جزء لا يتجزأ من الاستيراد والتصدير والاستثمار على الصعيد الدولي.



عند القيام بعمليات التداول يجب أن تقوم باختيار وسيطاً آمنا خاضع للترخيص وهيئة الرقابة المالية، ويتمتع بسمعة طيبة بين العملاء والمستثمرين، فلا يتم حظر تداول العملات في الأردن، وهناك العديد من الوسطاء الدوليين عبر الإنترنت الذين يقدمون شروط تداول مواتية.



دور الرقابة المالية الأردنية



تهتم الهيئات منذ تم إنشاؤها على تحديث أنظمة واضحة لتسيطر على السوق المالي وتتحكم في مؤسساته، لضمان الأمان المادي والحماية للمتداولين، وأصدرت لوائح ترصد أنشطة وأعمال شركات التداول والخدمات المالية.



كما اهتمت الهيئات بتوفير مساعدات للمستثمرين ووضع قرارات مدروسة تخص الاستثمارات، وتعهدت بحماية المستثمرين وفرض نظام الإفصاح بالمعلومات التي تخص السوق المالية عند الحاجة إلى ذلك لمزيد من الشفافية.



تهدف الهيئات إلى نشر المعرفة وثقافة الاستثمار الواعي، بجانب متابعة المستثمرين والتحكم بالسوق من خلال اللوائح والقوانين التنظيمية، للحفاظ على وسطٍ يعتبر ملعباً مسموحاً للمباريات للأطراف التي تلتزم بهذه القواعد والتشريعات التي تنصها هيئة الرقابة المالية، ويمكن أن توصف الشركات التي تمارس أنشطتها براحة، هي فعلاً تعتبر جميعاً من شركات التداول الموثوقة في الأردن، ودون أي مواقف مشبوهة أو مخالفة لقوانين الهيئة التي تتبعها.



شروط الحصول على ترخيص لشركات التداول في الأردن؟



تهتم هيئات الرقابة المالية بمنح تراخيص لشركات التداول بعد ضمان توافر معايير الجودة والشفافية، ومراجعة السجلات التي تخص الشركة والعملاء المستثمرين بها.



كما يجب أن يكون هناك فاصل واضح بين أموال الشركة وأموال العملاء، والكشف عن شكاوى المستثمرين وفحص سجلات التداول.



تهتم الهيئات بالحفاظ على شفافية الشركة ومصداقيتها، وحل شكاوى العملاء، كما تفرض الهيئات عقوبات مالية كغرامة على شركات التداول المرخصة تبعا لهيئة الرقابة المالية، كما أنها قد تلغي الترخيص عند تكرار المخالفات.



هل تدفع شركات التداول الضرائب في الأردن؟



بمجرد أن تصل أرباح المتداول إلى مستوى يمكن فيه فرض ضرائب على الدخل من التداول في الأردن، يجب التأكد من دفع جميع الضرائب المستحقة للسنة المالية، وتقديم ضرائب الأردن حتى لو كانت هناك خسائر خلال العام.



إذا كان لا يمكن المطالبة بخسائر التداول مقابل ضرائب الدخل الشخصي، يجب على التاجر إيداعها لدى الجهة الحكومية المختصة في الأردن.



نصائح تسهل عليك تمييز شركات التداول الموثوقة



-يجب التأكد من أن شركات التداول مرخصة وتابعة لهيئات الرقابة المالية، من أجل تداول آمن، وللتأكد من الوسيط يمتلك التراخيص السليمة يجب النظر إلى الآتي:



*اجري بحث عن الوسطاء على مواقع الويب المعتمدة "وسيط آمن".



*تعرف على نوع العلاقة التي ستتمتع بها مع الوسيط أو مقدار الاتصال الذي يمكن أن تتعرض له إذا لزم الأمر.



*قم بإجراء محادثة أو افتح حوارا مع الوسيط لاختبار الشفافية.



*أجر بعض البحث عبر الإنترنت عن التجارب السابقة للمستخدمين الآخرين، قد تكون هناك بيانات إخبارية توضح بالتفصيل أي مخالفات أو عقوبات أو تقاضي مستمر.



*قبل اختيار وسيط تسوق قبل أن تقرر الالتزام والإيداع لدى أحد الوسطاء.



*قم بزيارة الموقع، العديد من مواقع الفوركس لديها مراجعات للوسطاء على صفحاتهم.



*اقرأ الاستعراضات من القراء الآخرين، وابحث عن الروابط التابعة كذلك، إذا رأيت روابط من مواقع المراجعة وتؤدي مباشرة إلى موقع الوسيط، فهذا مؤشر جيد.



أهم ما يميز شركات التداول المرخصة عن الشركات الغير مرخصة



تتميز شركات التداول المرخصة بأمور تعطي أماناً مالياً شفافاً وواضحاً للمتداولين، علىى عكس التشوش الذي يمر به المستثمرون مع شركات التداول غير المرخصة.



ومن أهمها ما يلي:



*مراقبة الشركات المرخصة من قبل الهيئات الرقابية يسمح للمستثمرين بالتداول الآمن ويجنب التلاعب بالأسعار.

*تتوفر مراقبة دورية لسجلات شركات التداول المرخصة.

*يقوم الشركات المرخصة بفصل أموال الشركة عن أموال المستثمرين.

*تهتم الشركات المرخصة بشكاوى العملاء والعمل على حلها.

*تعمل الشركة بشفافية عالية ومصداقية مع عملائها المستثمرين.



التداول مع شركات حاصلة على الترخيص من هيئات الرقابة المالية الأردنية له مزايا وإيجابيات تعود على المستثمرين، إذا حدث أمر طارئ للشركة لا يتضرر المتداولين، فعمليات التداول مليئة بالمخاطر وتتطلب الخبرة والبحث المستمر.



