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الثلاثاء، 29-06-2021 02:31 م

هيئة سكك حديد مصر تستقبل 20 عربة قطار روسية

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الوكيل الإخباري- تستقبل هيئة سكك حديد مصر، دفعة جديدة من عربات القطار الواردة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية، ضمن التعاقد مع شركة "ترانسماش هولدينغ" لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة.

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واستقبلت الهيئة حتى الآن، من صفقة القطارات الروسية 407 عربات، قبل الدفعة الأخيرة، التى وصلت ميناء الإسكندرية وضمت 22 عربة ذات تهوية ديناميكية.


وتستقبل أيضاً، دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة، بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال القطارات الروسية الجديدة للخدمة شهريا، بمتوسط 3 قطارات كل شهر، على الخطوط الرئيسية.


وتشمل صفقة عربات القطار الروسية 800 عربة مكيفة، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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