الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 03:16 م

مصر تنتهي من بناء أكبر برج في إفريقيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإسكان المصرية، الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للبرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.اضافة اعلان


ويقام البرج الأيقوني المكون من 78 طابقا بارتفاع 378 مترا وبمساحة بنائية 268 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، حيث شارك المسؤولون خلال الاحتفال بصب آخر متر خرسانة في البرج.

وقالت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المسؤولة عن بناء البرج أنها بدأت حاليا الأعمال الميكانيكية والكهربائية التشطيبات مؤكدة أن البرج يعد شاهدا على العلاقات القوية والاستراتيجية بين مصر والصين.

وقال مدير مشروع البرج أحمد البنا، إن المشروع استهلك اكثر من 800 يوم عمل مستمر دون إجازات أو راحات للوصول لمثل هذا الانجاز لافتا إلى أن أعمال الخرسانات تم على أربعة مراحل، وأن المشروع استهلك 75 ألف متر مكعب من الخرسانة.

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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