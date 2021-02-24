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الأربعاء، 24-02-2021 11:00 ص

واردات السعودية من تركيا تبلغ مستوى قياسيا متدنيا

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر الماضي.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر الماضي، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر الماضي. وقيمة واردات ديسمبر الماضي هي الأدنى في عام على الأقل.

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وللمقارنة فقد كانت الواردات من تركيا في ديسمبر 2019 مستوى 1.06 مليار ريال، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية. 


ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين البلدين.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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