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السبت، 12-03-2022 02:32 م

وزارة الزراعة المصرية: 10 ملايين طن إنتاج البلاد المتوقع من القمح العام الحالي

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر اليوم السبت، إنفوجرافا استعرضت خلاله أهم الأرقام الخاصة بمحصول القمح في البلاد.

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وأشارت الوزارة إلى أن "إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي 10 ملايين طن".

ورصد الإنفوجراف المحافظات الأعلى على مستوى مصر، في زراعة المحصول وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة إجمالية بلغت حوالي 423 ألف فدان، يليها  محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية حوالي 342 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية  بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالي 254 ألف فدان.

 

روسيا اليوم

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