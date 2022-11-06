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الأحد، 06-11-2022 12:38 م

وزيرة الاستثمار تلتقي سفيرة السويد لدى المملكة

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الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مع سفيرة السويد في الأردن الكسندرا ريد مارك، سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين.

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وأكدت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة زاهر القطارنه، عمق العلاقات الأردنية السويدية والتي يجب العمل على استغلالها لضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشارت في بيان، اليوم الأحد، إلى سعي وزارة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب السويدي لجذب وتشجيع الاستثمارات السويدية ولتعميق الاستفادة من الخبرات السويدية في العديد من القطاعات الحيوية.

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