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الأحد، 06-11-2022 09:35 ص

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 948 مليون دينار إلكترونيا الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
سجلت حركات الدفع الإلكتروني في الأردن ارتفاعا بنسبة 13% خلال شهر تشرين أول الماضي بالمقارنة مع شهر أيلول الماضي من العام الحالي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.اضافة اعلان


ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ مقدار الارتفاع بحركات الدفع الإلكتروني 472 ألف حركة، فيما شهدت قيمة حركات الدفع المالي ارتفاعا بنسبة 9% لنفس الفترة بمقدار 79 مليون حركة.

وبيّنت أن قيّم حركات الدفع التي نفذت في تشرين أول الماضي 948 مليون دينار، من خلال 4.1 مليون حركة تم تنفيذها من خلال النظام.

وحول المفوترين الأكثر تلقي لحركات الدفع من حيث القيمة، فقد تصدرت المؤسسات الحكومية بنسبة 66%، تلتها قطاعات أخرى بنسبة 12%، ثم الخدمات المالية بنسبة 10%، ثم التعليم بنسبة 7%، وثم الخدمات الأساسية بنسبة 5%.

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