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الأحد، 06-11-2022 09:37 ص

ارتفاع عدد الشيكات المتداولة في الأردن 32%

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع عدد الشيكات المتداولة في الأردن 32% خلال شهر تشرين أول الماضي بالمقارنة مع شهر أيلول الماضي.اضافة اعلان


وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة لنفس الفترة من العام الحالي بنسبة 12%.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية خلال شهر تشرين أول الماضي بنسبة 57%، فيما ارتفعت أعداد الشيكات المتداولة لشهر تشرين أول الماضي 16%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، وبلغ عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية ومالية في الشهر الماضي 21663 شيكا.

وأوضحت أن عدد الشيكات المتداولة لشهر تشرين أول الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق من عام 2022 بلغت 691 ألف فيما بلغت قيمتها نحو 3688.44 مليون دينار.

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