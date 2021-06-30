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وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

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الأربعاء، 30-06-2021 03:08 م

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - التقت وزير الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، الأربعاء، وفدا تجاريا سوريا يمثل اتحاد غرف التجارة وعدد من رؤساء غرف التجارة السورية بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة حسن العمري ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.اضافة اعلان


ويرأس الوفد السوري، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية/ رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام، ويضم نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة حلب محمد حموي وعدد من ممثلي غرف الصناعة والتجارة السورية.

وأكدت علي، أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، وضرورة الوصول إلى تفاهمات تحقق مصالح القطاع الخاص في البلدين.

وأطلعت علي، الوفد السوري، على مباحثاتها مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد الخليل التي تمت عبر تقنية الاتصال عن بعد الخميس الماضي، والتي كانت إيجابية وركزت على وضع تصور أولي لبحث آليات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتحديث خطة العمل المشترك التي وضعت في آذار/مارس 2020.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن الكباريتي، إن القطاع التجاري في كل من الأردن وسوريا "يبذل مساع حثيثة لأجل تنشيط التجارة البينية، وزيادة أطر التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ومواجهة الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد".

وعبر الوفد التجاري السوري عن استعداده للعمل مع نظرائه من القطاع الخاص الأردني لزيادة مجالات التعاون في التجارة والاستثمار وخاصة في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات والصعوبات الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن.

وقدم رئيس وأعضاء الوفد التجاري السوري عددا من المقترحات التي يرون أنها ضرورية لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما طالبوا بإزالة الصعوبات التي تواجه التجارة البينية.

 




 

 


 

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