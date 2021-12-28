سوريا: خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان سيكون جاهزا خلال ايام

الوكيل الإخباري - قال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السورية فواز الضاهر، إن أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان سوف تنتهي تماما الخميس المقبل.

اضافة اعلان



وبين الضاهر ، "لصحيفة الوطن السورية" أن ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاحه تكون أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزاً للدخول في الخدمة.



وأشار، إلى أن عمليات إعادة التأهيل والصيانة شملت أعمال مسح وتمشيط لبعض مناطق عبور خط الربط الكهربائي في الأراضي السورية من قبل وحدات الهندسة المختصة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قال بوقتٍ سابق لـ " الوكيل الإخباري" إن الأردن جاهز لبدء عمليات تزويد الشبكة السورية بالكهرباء لنقلها إلى لبنان، وبانتظار انهاء اعمال الصيانة من الجانب السوري.