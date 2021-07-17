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السبت، 17-07-2021 11:00 ص

وزير المالية الروسي: تصنيف S&P للاقتصاد الروسي يؤكد سياستنا الاقتصادية الصحيحة

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الوكيل الإخباري- قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن وزارته تعتبر قرار وكالة التصنيف الدولية S&P، بتثبيت التصنيف السيادي لروسيا كتأكيد آخر لصحة السياسة الاقتصادية المتبعة في البلاد.

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وأضاف سيلوانوف، "نحن نعتبر قرار S&P Global Ratings بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية لروسيا- عند حدود BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كتأكيد آخر على صحة السياسة الاقتصادية للحكومة الروسية".


ولفت، النظر إلى أن وكالة التصنيف رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام، إلى 3.7٪ سنويا.

 

وتابع سيلوانوف، "وفقا لتحليل وكالة S&P، يضمن الوضع الحالي لميزان المدفوعات الروسي والتخطيط المتوازن للميزانية ونظام سعر الصرف المعوم الحالي، ويكفل استقرارا كافيا للاقتصاد المحلي في مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة".


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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