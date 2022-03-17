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الخميس، 17-03-2022 10:42 ص

وسائل إعلام: الهند قد تستورد 15 مليون برميل من النفط الخام من روسيا

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الوكيل الاخباري- ذكر موقع "Business Standard" أن الهند قد تستورد من روسيا حوالي 15 مليون برميل من النفط الخام ما يعادل مليوني طن.

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وبحسب موقع  "Business Standard" ، نقلا عن مصادر، "في ضوء الاستفادة من العرض الروسي لبيع نفطها الخام بسعر رخيص وتحمل تكلفة التأمين والنقل، قد تستورد الهند ما يصل إلى مليوني طن، أو ما يقرب من 15 مليون برميل من النفط الخام، من روسيا".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينغ بوري إن نيودلهي تتفاوض بشأن شراء النفط الروسي.

يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن شركة النفط الهندية (IOC) اشترت 3 ملايين برميل من روسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكون على "نموذج التكلفة والتأمين والشحن (CIF)"، حيث يتحمل البائع التكاليف ويدفع أجرة الشحن، بما في ذلك رسوم التأمين، ومن المرجح أن يتم تنفيذ الصفقة بالروبل أو الروبية.

 

روسيا اليوم

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