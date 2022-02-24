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الخميس، 24-02-2022 10:35 ص

دعوات للحكومة البريطانية لإنهاء التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال

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الوكيل الاخباري- قال مستشارو الحكومة البريطانية للمناخ إنه يتعين على الوزراء اتخاذ قرار بإنهاء التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.

وفي رسالة إلى وزير الأعمال كواسي كوارتنج ، قالت هيئة تغير المناخ (CCC) وهي هيئة قانونية ولكنها مستقلة تقدم المشورة بشأن كيفية تحقيق المملكة المتحدة لأهدافها المناخية، إن الوقت قد حان لكي ترسل بريطانيا "إشارة واضحة" حول حالة الطوارئ المناخية في الداخل والخارج.

وأكدت الهيئة أنها "ستدعم فرض قيود أكثر صرامة على الإنتاج، مع اختبارات صارمة ضد أعمال التنقيب"، مبينة أن "إنهاء الاستكشاف في المملكة المتحدة من شأنه أن يرسل إشارة واضحة للمستثمرين والمستهلكين بأن المملكة المتحدة ملتزمة بهدف 1.5 درجة حرارة عالمية".

وأضافت: "من شأن ذلك أيضا أن يساعد المملكة المتحدة في جهودها الدبلوماسية لتعزيز طموح المناخ على المستوى الدولي".

ودعت الحكومة مؤخرا شركات النفط والغاز للمساعدة في كتابة كتيب حول القواعد الخاص بها حول موعد بدء أعمال الحفر الجديدة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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