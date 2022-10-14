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الجمعة، 14-10-2022 02:46 م

وكالات : إقالة وزير المالية البريطاني

بريطانيا


الوكيل الاخباري - أقالت ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية، وزير المالية كواسي كوارتنغ، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستلغي التخفيضات الضريبية المزمعة والتي أثارت أزمة اقتصادية وسياسية حادة في البلاد.

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وذكرت وكالات أنباء أن تراس أقالت وزير المالية بعد لقاء معه في داونينغ ستريت، الجمعة، بعد عودته على عجل من واشنطن، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لانتهاء زيارته، حيث كان يحضر اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.


ومن المقرر أن تعقد تراس مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الجمعة، في أوج أزمة اقتصادية وسياسية تتعلق بـ"ميزانيتها المصغرة"، غير الممولة والتي تسببت في فوضى وذعر في الأسواق.


ويأتي المؤتمر الصحافي لرئيسة الحكومة بعد 38 يوما فقط على توليها السلطة.

 

سكاي نيوز


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