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الخميس، 15-02-2024 12:33 م

وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، إذ قلصت الوكالة توقعاتها للنمو في 2024.

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وقالت الوكالة، إن وتيرة النمو من المقرر أن تتباطأ إلى 1.22 مليون برميل يوميا في 2024، أي حوالي نصف النمو الذي شهدناه العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ الحاد في الاستهلاك الصيني.


وكانت التوقعات في السابق تشير إلى نمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 1.24 مليون برميل يوميا.


وقالت وكالة الطاقة الدولية: "لقد انتهت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط بعد جائحة كورونا".


وعدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بالرفع فيما يتعلق بنمو إمدادات النفط العالمية في 2024 إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتصل لمستوى غير مسبوق عند 103.8 مليون برميل يوميا بدعم من إمدادات من خارج أوبك+.

 




 

 


 

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