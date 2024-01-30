النفط يرتفع عالمياً على خلفية المخاوف الجيوسياسية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 82.65 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.4% إلى 77.09 دولار للبرميل.



وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار يوم أمس الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني.



وتأتي مكاسب أسعار النفط قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعاً يستمر اليوم وغداً.

