الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 04:23 م

وكلاء السياحة: شركات تتوجه للإغلاق قبل نهاية العام

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الوكيل الإخباري - قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر، إن عددا من شركات السياحة والسفر أبلغت الجمعية نيتها إغلاق شركاتها وتسريح موظفيها قبل نهاية العام الحالي، لعدم قدرتها على الاستمرار بسبب انقطاع دخلها جراء التوقف الكامل عن العمل بسبب جائحة كورونا.

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وأشارت الجمعية في بيان اليوم الأحد، الى أن التوقف التام عن العمل لشركات السياحة والسفر ولمدة نحو 10 أشهر بسبب جائحة كورونا، تسبب بعدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار بالحفاظ على موظفيها، ودفع رواتبهم، وايجارات مكاتبها او تسديد قروضها الشهرية للبنوك، مشيرة الى أن عدد الشركات التي أغلقت حتى الآن بلغ 60 شركة.


وأكدت ان قطاع شركات السياحة هو من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الجائحة، خاصة وان التوقعات العالمية والمحلية تشير الى أن قطاع السياحة ستطول فترة توقفه، وستكون هناك خسائر كبيرة، داعية الجهات المعنية الى إيجاد حلول سريعة للمحافظة على استمرارية عمل القطاع وعدم انهياره، وحماية العاملين فيه.


 




 

 


 

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