الزهير: الأردن يطمح للاستفادة من التجربة السنغافورية

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بحثت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبير بركات الزهير، والمديرة العامة لهيئة التقييس الوطنية في سنغافورة جوي سو كوك، سبل التعاون المشترك في مجالات التقييس بين الدولتين الصديقتين.وبحسب بيان للمؤسسة، قالت الزهير في مستهل الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، "عن بعد"، إن الأردن ينظر باحترام إلى التجربة السنغافورية الرائدة ويطمح للاستفادة منها في العديد من المجالات عبر نقل وتبادل التجارب الناجحة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويكمل مسيرة التعاون بين البلدين.من جهتها، أبدت جوي سو كوك رغبة بلادها في إعداد مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومنظمة "انتربرايز سنغافورة" في مجالات التقييس، مؤكدة أن الأردن وسنغافورة تتشاركان العديد من مجالات الاهتمام مثل كفاءة الطاقة والمياه وسلامة المنتجات الاستهلاكية وممارسات تقييم المطابقة.وحضر الاجتماع مساعدو المدير العام والمديرون في المواصفات الأردنية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من قطاع التقييس في "انتربرايز سنغافورة".