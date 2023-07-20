للمقبلين على البناء.. تعرف على الأسعار الجديدة لحديد التسليح والاسمنت الأسود في الأردن

الوكيل الإخباري -

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بينت الأرقام الرسمية الصادرة عن غرفة صناعة الأردن أن سعر طن حديد التسليح (نوع شد 60 ) بدون الضريبة وصل اليوم في الأردن بحده الأدنى لـ 417.8 دينارا وفي حده الأعلى 480.8 دينارا.وأوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن سعر الطن لذات نوع الحديد بعد فرض الضريبة يصل بحده الأدنى إلى 486.2 دينارا، وفي حده الأعلى 559.3 دينارا.وحول أسعار الأسمنت الأسود يصل سعر الطن قبل الضريبة في الحد الدنى إلى 68 دينارا وفي الحد الأعلى 78 دينارا.وبعد فرض الضريبة يصل سعر طن الاسمنت في الحد الأدنى الى 79.3 دينارا والحد الأعلى 79.5 دينارا.