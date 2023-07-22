هل سترتفع أسعار الأرز في الاردن ؟



الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، السبت، إن أسعار الأرز الهندي في السوق المحلي لن تتأثر بعد فرض الهند قرارا يحظر تصديره.



وأضاف في تصريحات صحفية أن قرار منع التصدير يتعلق بنوع محدد من الأرز تعتمد عليه إفريقيا بشكل أساسي، فيما الأردن لا تكاد تذكر حصته من هذا النوع في السوق المحلي.



وأشار الحاج توفيق وهو نقيب تجار المواد الغذائية إلى ان الأردن يستورد سنويا نحو 50 ألف طن أرز هندي، مشيرا لوجود مخزون كاف من الأرز.



وحول مصادر استيراد الأرز قال الحاج توفيق إن الأردن يستورد الأرز من عدة دول منها أميركا وأوروبا وأستراليا وتايلند وباكستان.

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