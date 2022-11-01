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14.7 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

 
الثلاثاء، 01-11-2022 04:04 م

14.7 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية "إعادة التصدير" لمدينة الزرقاء، الشهر الماضي، 14.706 مليون دينار.

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وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال الشهر الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأشار شريم إلى إصدار607 شهادات منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.


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