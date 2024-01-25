17.5 % تراجع على قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام خلال 11 شهراً من 2023

الوكيل الإخباري -

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تراجعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 2 مليار و 723 مليون دينار، مقارنة مع 3 مليار و 302 مليون دينار سجلت في الفترة ذاتها من عام 2022، وبنسبة انخفاض 17.5%.وأظهر التقرير الشهري للتجارة الخارجية والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن الأردن استورد بترولا خاما، منذ كانون الثاني 2023 وحتى تشرين الثاني 2023 بقيمة بلغت 661 مليون و367 ألف دينار مقارنة مع 886 مليون و 451 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2022.