6.489 مليار دينار صادرات الصناعة في الأردن خلال 10 أشهر من 2023

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة صادرات القطاع الصناعي في الأردن، خلال 10 أشهر من العام الماضي، 6.489 مليار دينار، شكلت نحو 94 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

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وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية خلال 10 أشهر من العام الماضي، 6.910 مليار دينار، مقابل 15.606 مليار دينار مستوردات.



وأظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، أن نسبة تغطية صادرات الصناعة لجهة المستوردات بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي، 41.6%.



وحققت 6 من القطاعات الصناعية زيادة في صادراتها خلال هذه الفترة، بنسبة تراوحت بين 86.9 % لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، و6.6 % لقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون، بالمقابل، انخفضت صادرات 4 قطاعات خلال 10 أشهر من العام الماضي بنسبة تراوحت بين 31.2 بالمئة لقطاع الصناعات التعدينية، و2.3% لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.



وحسب المعطيات، كانت صادرات الألبسة وتوابعها، والبوتاس والفوسفات، والأسمدة، والحلي والمجوهرات، ومحضرات الصيدلة، ومنتجات كيماوية غير عضوية، والصابون والمنظفات، والآلات والأجهزة، أبرز المنتجات المصدرة.