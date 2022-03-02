22.4 % نمو صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد خلال شهر شباط الماضي بنسبة 22.4 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام 2021.

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وقالت غرفة صناعة إربد في بيان اليوم الاربعاء، إن صادرات شهر شباط الماضي بلغت 107 ملايين دولار، مقابل 87 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، في حين بلغت شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة للشهر الماضي 1470 شهادة.



وبحسب البيان فان مدينة الحسن الصناعية، احتلت المرتبة الأولى بحجم صادرات بقيمة 8.98 مليون دولار، تلتها مدينة السايبر سيتي بقيمة بلغت 5 ملايين دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق صناعية مختلفة في المحافظة.



وحافظ قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بحجم تصدير وصل الى نحو 96 مليون دولار، تلاه قطاع المواد والمستلزمات الطبية بقيمة 33 مليون دولار، ثم قطاع المواد التموينية بـ42 مليون دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على قطاعات التعبئة والتغليف والكرتون والانشائية والهندسية والكهربائية والتعدينية والبلاستيكية والكيماوية.



وبحسب البيان، شكلت السوق الأميركية الاكبر في استقبال صناعات المحافظة بحجم صادرات بلغ اكثر من 72 مليون دولار، تلتها الدول العربية بقيمة بلغت 9 ملايين دولار، ثم الدول الاوروبية بصادرات بلغت 6.5 مليون دولار، وكندا 800 ألف دولار، ودول شرق آسيا بصادرات بلغت 400 ألف دولار.



وعزا رئيس الغرفة هاني أبو حسان نمو صادرات المحافظة منذ بداية العام الحالي الى الانفراج في تطبيق القيود على المعابر الجوية والبحرية والبرية، إضافة إلى قيام المصانع بتطوير انتاجها ليكون اكثر تنافسية في الأسواق العالمية، معربا عن أمله بان تستمر حالة النمو في صادرات المحافظة خلال الأشهر المقبلة.



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