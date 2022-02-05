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السبت، 05-02-2022 09:10 ص

طرح عطاء الفوترة الوطني والمحاسبة الضريبية الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري - رجح مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن يتم طرح عطاء برنامجي الفوترة الوطني والمحاسبة الضريبية خلال شهر آذار المقبل في أبعد تقدير.

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ووفق أبو علي، خلال ندوة حوارية، فإنه جرى تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإنجازه.


يذكر أن اجمالي تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي بلغت 213ر5 مليار دينار منها 176ر1 مليار ضريبة دخل و 36ر4 مليار ضريبة مبيعات، غطت ما تم تقديره في الموازنة العامة وإعادة التقدير الذي تم بموازنة 2022.

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