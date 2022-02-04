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الجمعة، 04-02-2022 08:30 م

تقرير: الدينار الأردني مقوم دون قيمته الحقيقية

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الوكيل الاخباري - بينت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في تقرير محدث لها، عن أكثر العملات في العالم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

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ووفقا للتقرير فقد تصنيف العملة الاردنية" الدينار" كرابع عملة عربية مقومة دون القيمة الحقيقية، بمعدل 48.5%.


وتم تصنيف الجنيه المصري كأكثر عملة مقومة دون القيمة الحقيقة بين عملات الدول العربية التي شملها التقرير.

 

وتقوم المجلة البريطانية بإجراء هذه الحسابات منذ عام 1986، مفترضة أن تكلفة شطيرة مصنوعة من مكونات مختلفة، الخبز والجبن واللحوم والخضروات، يمكن أن تكون بمثابة بديل عالمي لسلة من السلع التي تختلف من بلد إلى آخر.


علاوة على ذلك، ونظرا لوجود سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في معظم دول العالم، فإن "مؤشر بيغ ماك"، وفقًا للمجلة، يسمح بتحديد نسبة أكثر إنصافًا بين العملات النقدية والدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، عند تحليل هذا المؤشر، يفترض أن السلع ذاتها  لها سعر واحد في جميع البلدان.

وفيما يلي لائحة بالعملات العربية التي شملها التقرير بناء على بيانات مجلة الإيكونوميست:







 




 

 


 

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