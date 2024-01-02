238 مليونا الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء للعام الماضي (238) مليون دينار.

اضافة اعلان



كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء بلغ (5715) شهادة خلال العام الماضي.



وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن أغلب صادرات الزرقاء للعام الماضي، كانت من السيارات ولوازمها والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية ومواد البناء والأدوات الصحية ولوازمها والأجهزة الكهربائية والألبسة والمجوهرات.