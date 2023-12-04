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الإثنين، 04-12-2023 10:33 ص

1.289 مليار دينار صادرات تجارة عمّان خلال 11 شهرا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان حتى شهر تشرين الثاني الماضي من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 58.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

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وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان في الفترة المشار إليها 1.289 مليار دينار، مقابل 813 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة أيضا 33393 شهادة، مقارنة مع 32937 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 1.4 بالمئة.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى العديد من الدول، في مقدمتها السعودية بعدد 8265 شهادة تلتها الإمارات 3776 فالعراق 2022 ومصر 1018 ثم سويسرا بعدد 20 شهادة.


وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 564 مليون دينار، والإمارات نحو 179 مليون دينار، والسعودية بنحو 95 مليون دينار، ومصر نحو 89 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 75 مليون دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي ما قيمته 552 مليون دينار والصناعية 179 مليون دينار والزراعية 164 مليون دينار ثم العربية بقيمة 159 مليون دينار، والبقية لأنواع أخرى.


يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.


كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية، وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

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