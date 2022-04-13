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الأربعاء، 13-04-2022 09:57 ص

250 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا

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الوكيل الاخباري - قالت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العامة للجمارك، إن التجارة بين الصين وإفريقيا وصلت إلى 254.3 مليار دولار أميركي في عام 2021، بزيادة 35.3 بالمائة على أساس سنوي.

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وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول الإفريقية 148.4 مليار دولار أميركي، بزيادة 29.9 بالمائة على أساس سنوي، في حين وصلت قيمة واردات الصين من الأخيرة إلى 105.9 مليار دولار أميركي، بزيادة 43.7 بالمائة على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة، أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدار 12 عاما متتاليا. ورأى محللون أن التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا ساهمت في تعزيز قدرة إفريقيا على مواجهة التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.


يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا تعد شريكا تجاريا مهما للصين في القارة الإفريقية، حيث وصلت تجارة الصين معها إلى 54.35 مليار دولار أميركي، بزيادة 50.7 بالمائة على أساس سنوي، وشكلت خُمس إجمالي حجم التبادلات مع القارة السمراء في العام الماضي.

 

بترا

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