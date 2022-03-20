أوكرانيا صادرت في ميناء أوديسا شحنة غذائية كانت في طريقها من مولدوفا إلى الصين

الوكيل الاخباري- أفاد سيمون مودريا، رئيس شركة "Orhei-vit" المولدوفية أن السلطات الأوكرانية صادرت في ميناء أوديسا حاويات كانت تحمل عصيرا بقيمة 100 ألف يورو، أرسلتها الشركة إلى الصين بموجب اتفاقية.

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وقال مودريا في بث قناة "TVR Moldova"، اليوم الأحد: "تمت مصادرة الدفعة في الميناء (الأوكراني) لإرسالها إلى المناطق المنكوبة في أوكرانيا. وكانت الحاويات تحمل ليس فقط منتجاتنا. كما تمت بقرار من وزارة الدفاع الأوكرانية مصادرة منتجات الدقيق والحبوب التي تم إرسالها فيما بعد إلى منطقة دونيتسك. لقد قدم محامونا بالفعل وثائق ضرورية لإجراء التحقيق في هذا الحادث".



وأضاف أن العصائر المصادرة كانت مدفوعة من قبل المشتري، والآن - من أجل تجنب مثل هذه الحالات لاحقا – ستقوم شركة "Orhei-vit" بنقل منتجاتها لعملائها عبر ميناء كونستانتا الروماني.

روسيا اليوم