3 مدن عربية تتصدر قائمة أكثر المدن تحقيقاً للإيرادات من السياحة الدولية - أسماء

الوكيل الإخباري - رصد الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي قائمة المدن الأكثر استفادة من حركة السياحة الدولية خلال عام 2022 جاءت إمارة دبي على رأس القائمة محققة إيرادات من السياحة الدولية بلغت 29.4 مليار دولار.

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واستند المحاضر البارز في جامعة جونز هوبكنز الأميركية على بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، وشملت قائمة هانكي بالإضافة إلى دبي مدينتين عربيتين أخريين هما العاصمة القطرية الدوحة ومدينة مكة المكرمة في السعودية.



واحتلت الدوحة المرتبة الثانية محققة إيرادات من السياحة الدولية بلغت 16.79 مليار دولار، وبلا شك كان لدعم احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم دور في هذا.



وجاءت مكة المكرمة في المركز الرابع محققة إيرادات من السياحة الدولية بلغت 15.58 مليار دولار.

وقال هانكي في تغريدة على مدار عام 2022 تعافت صناعة السفر العالمية من جائحة كورونا، وبرزت المدن العشر التالية كأفضل المستفيدين من موجة السياحة الدولية بعد الجائحة.



واحتلت العاصمة البريطانية لندن المركز الثالث محققة إيرادات من السياحة الدولية بلغت 16.07 مليار دولار، فيما احتلت مدن أمستردام الهولندية وإسطنبول التركية وبرشلونة الإسبانية ونيويورك الأميركية وسنغافورة وباريس المراكز من الخامس حتى العاشر. ( سي ان ان )