الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير




الثلاثاء، 06-10-2020 01:25 م

ضمن مؤشر المدن السكنية العالمية

3 مدن في الشرق الأوسط.. الأولى في العالم من حيث ارتفاع أسعار السكن

سكن
من المصدر


الوكيل الإخباري - جاءت ثلاث مدن في الشرق الأوسط، وتحديدا في تركيا، في صدارة ترتيب مدن العالم من حيث نمو أسعار السكن، وذلك ضمن مؤشر المدن السكنية العالمية.

اضافة اعلان

وقام خبراء بمقارنة أسعار السكن في 150 مدينة في العالم بالربع الثاني من العام الجاري، مع نفس الفترة من العام الماضي، وتصنيف المدن بناء على نسبة النمو.


ووفقا للدراسة فقد احتلت مدينة أزمير، في غرب تركيا، صدارة مدن العالم من حيث نمو أسعار السكن والعقارات، حيث زادت بنسبة 28.1% على أساس سنوي.
تليها في المرتبة الثانية العاصمة أنقرة (26.1%)، ومن ثم اسطنبول (20.2%)، بعدها عاصمة الفلبين مانيلا (18.3%).


وجاءت في المرتبتين الخامسة والسادسة، سان بطرسبورغ الروسية (16.2%) وعاصمة كوريا الجنوبية سيئول (15.2%).


أما عربيا فقد جاءت دبي في المرتبة الـ149، حيث انخفضت أسعار السكن في هذه المدينة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.6% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


فيما جاءت أبو ظبي في المرتبة الأخيرة (150)، إذ تراجعت أسعار العقارات فيها خلال نفس الفترة بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
52020816219114028690

الجغبير يعلق على احتمالية عودة الحظر الشامل

fresh-fruits-vegetables-2419

2516 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

2202011121646276036801

حماد: توجيهات ملكية لتسهيل الاستثمار بالأردن

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 29%

238689

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب محليا

أخبار متعلقة
800

استمرار انخفاض أعداد الوظائف في كوريا الجنوبية وارتفاع معدل البطالة إلى 3.1%