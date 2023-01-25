الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية : السماح لطلبة التوجيهي استخدام الآلة الحاسبة للمواد التي تتطلب ذلك

تنويه من الأمن السيبراني بشأن كلمات سر مواقع التواصل

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستونيا

330 ألف طالب وطالبة بكالوريوس في الجامعات الأردنية

313 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022

الصفدي يدعو النواب لجلسة رقابية الثلاثاء المقبل

يقظة أحد المواطنين تجنّبه الوقوع ضحية للاحتيال ويساهم في إلقاء القبض على 4 أشخاص من مفتعلي الحوادث المرورية

محافظة: التعليم المهني سيصبح 3 سنوات اعتبارا من الصف التاسع

تنقلات بالجهاز القضائي - أسماء

 
الأربعاء، 25-01-2023 02:42 م

313 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022

بثببثبثبثبثبثب


الوكيل الإخباري - قدرت شركة (إيه.أو.إن) الناشطة في مجال الوساطة التأمينية، اليوم الأربعاء، أن الكوارث الطبيعية، التي كان تغير المناخ وراء كثير منها، تسببت في خسائر اقتصادية عالمية بقيمة 313 مليار دولار في 2022، وإن أقل من نصف هذه الخسائر فقط كان مؤمنا عليه.

اضافة اعلان


وارتفع عدد الأحداث الكارثية مثل الفيضانات والأعاصير، حيث بلغ 421 حالة على الأقل مقارنة بمتوسط 396 حالة منذ عام 2000.


وبحسب التقرير، وقعت 75 % من الخسائر العالمية المؤمن عليها في الولايات المتحدة حيث ترتب على الإعصار إيان، الذي ضرب ولاية فلوريدا في سبتمبر 2022، تعويضات تتراوح بين 50 و55 مليار دولار من إجمالي الخسائر الاقتصادية التي بلغت 95 مليار دولار.


والإعصار إيان هو الكارثة الطبيعية الثانية في قائمة الكوارث الطبيعية الأعلى تكلفة التي واجهها القطاع التأميني على الإطلاق.


وفي أستراليا، بلغت الخسائر التأمينية المرتبطة بالفيضانات رقما قياسيا عند أربعة مليارات دولار، إذ توسعت آثار ظاهرة لا نينيا المناخية في 2022 وتسببت في هطول الأمطار غزيرة وفيضانات في أنحاء البلاد.


وبالنسبة لباكستان، قالت إيه.أو.إن نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية المحلية إن كمية الأمطار التي هطلت خلال فترة الرياح الموسمية من يوليو إلى سبتمبر زادت عن المتوسط بمعدل 175 %. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
PZp7BvmrVLlwLUGv0yccDBgNQu2vX22sebnp8mlh

الدولار يرتفع وسط ترقب قرار الفيدرالي واليورو يتراجع

16426714696285011

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

19_2023-638101849437313073-731

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

LYNXMPEJ0O037_L

الذهب يتراجع عالمياً قبيل بيانات اقتصادية أمريكية

60d872de423604779a0c911c

إغلاق لمحطات الوقود في لبنان و ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار

583756-1327702812

24 مليار دولار صادرات النفط السعودية في تشرين الثاني الماضي

أخبار متعلقة
weforum

المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر من هذه الأزمات في 2023