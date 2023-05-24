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323 دينارا سعر الليرة الإنجليزي و283 دينارا الرشادي في السوق المحلي

 
الأربعاء، 24-05-2023 11:18 ص

323 دينارا سعر الليرة الإنجليزي و283 دينارا الرشادي في السوق المحلي

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 323 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 283 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 30 قرشا للغرام.

وأشارت إلى تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الحالية متأثرة بعدم التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأمريكي حتى الآن، وفي ظل العوامل السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الذهب والاستثمارات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأربعاء، 40.4 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.7 دينارا لجهة البيع.

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