34.4 % ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

الوكيل الاخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 23/07 – 27/07 حوالي (7.5) مليون دينار مقارنة مع (5.5)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (34.4%).

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وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (37.3) مليون دينار مقارنة مع (22.2)مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (21.1) مليون سهم، نفذت من خلال (12826) عقداً.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (16.24) مليون دينار وبنسبة (43.81%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره (14.68) مليون دينـار وبنسبـة ( 39.60%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (6.15) مليون دينار وبنسبة (16.59%).