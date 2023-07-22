ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 2.8%

الوكيل الإخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 16/07 – 20/07 حوالي (5.5) مليون دينار مقارنة مع (5.4) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (2.8%).

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وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (22.2) مليون دينار مقارنة مع (27.0)مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (14.0) مليون سهم، نفذت من خلال (10979) عقداً.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (8.26) مليون دينار وبنسبة (37.36%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (8.09) مليون دينـار وبنسبـة ( 36.56%)، وأخيراً قطاع المالي بحجم مقداره (5.77) مليون دينار وبنسبة (26.08%).



أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2484.5) نقطة مقارنة مع (2455.7) نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته (1.17%).

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (1.06%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع بنسبة (6.61%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.34%) .