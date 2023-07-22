السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته لبكين بعد تواري نظيره الصيني عن الأنظار

تحذير صارم من التربية بشأن امتحان التوجيهي

ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 2.8%

مقتل ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة المغرب

دعوة لإنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمي في الأردن

تراجع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال 6 أشهر

هل سترتفع أسعار الأرز في الاردن ؟

البيت الأبيض يعلق على تواري وزير الخارجية الصيني عن الأنظار

الخارجية السودانية تشترط إخلاء المرافق العامة للقبول بهدنة جديدة

أردوغان يطلق تصريحات هامة عن مصر

 
السبت، 22-07-2023 09:50 ص

ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 2.8%

7202313195247938951454


الوكيل الإخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 16/07 – 20/07 حوالي (5.5) مليون دينار مقارنة مع (5.4) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (2.8%).

اضافة اعلان


وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (22.2) مليون دينار مقارنة مع (27.0)مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (14.0) مليون سهم، نفذت من خلال (10979) عقداً.


وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (8.26) مليون دينار وبنسبة (37.36%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (8.09) مليون دينـار وبنسبـة ( 36.56%)، وأخيراً قطاع المالي بحجم مقداره (5.77) مليون دينار وبنسبة (26.08%).


أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2484.5) نقطة مقارنة مع (2455.7) نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته (1.17%).

 

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (1.06%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع بنسبة (6.61%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.34%) .

إقرأ ايضا
karat-is-the-purity-system-in-gold

هكذا بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالاردن اليوم

45454545

تراجع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال 6 أشهر

44

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

صصص

هل سترتفع أسعار الأرز في الاردن ؟

454

الصراع بين روسيا وأوكرانيا يقلل إمدادات النفط ويرفع الأسعار

1

صادرات الصناعات الخشبية والأثاث الأردنية تصل 70 سوقا بالعالم

أخبار متعلقة
720231712324418830102

تقرير يكشف: هذه التكلفة يحتاجها الفرد الواحد شهرياً للعيش في عمّان

1689267021937

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

720235175259927171575

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

1688396603979

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

1687593421994

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

هيئة الاوراق المالية 2

ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 17.6%