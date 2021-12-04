36.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت ، عند 50ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع.

اضافة اعلان



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 30ر43 و 60ر32 دينار على التوالي.



وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 257 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 294 دينارا، لافتا إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية ما زال ضعيفا.



وأشار علان إلى أن أسعار المعدن الأصفر بالسوق العالمية اغلقت تداولاتها يوم أمس الجمعة، عند 1784 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن أسعار الذهب تشهد بالعادة حالة استقرار في مثل هذه الأوقات من السنة بالتزامن مع مواسم الأعياد بالولايات المتحدة والدول الاوروبية.