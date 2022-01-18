الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

أسعار الذهب محليا

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

وفيات الثلاثاء 18-1-2022

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

هام لكل مستخدمي باص عمان والباص السريع

اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الثلاثاء، 18-01-2022 11:12 ص

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

96bd25b6-8389-403f-9179-eac7bfc5107b


الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للعام الماضي، بلغ 4.6 مليار دولار.

اضافة اعلان


وأضاف أن هذه المساعدات تشمل منحا متعاقدا عليها بقيمة ملياري دولار، وقروضا ميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار، ومنحا إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667.4 مليون دولار.


و أكد أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الجهات والدول الشقيقة والصديقة، واعترافا بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.


وحول توزيع المساعدات الخارجية على القطاعات المختلفة، أوضح أن المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 2.43 مليار دولار، منها منح بقيمة 1.028 مليار، وقروض ميسرة بقيمة 1.410 مليار دولار؛ أي بنسبة 53% من إجمالي المساعدات الخارجية.


وأشار الشريدة، إلى أن النسبة المتبقية من هذه المساعدات، والبالغة 47%، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسية المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021-2023.


وبين أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".


وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا، وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات. المملكة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
4 - Copy

أسعار الذهب محليا

النفط

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها

61e51ed24c59b732f4498ad9

العمل الدولية: انتعاش سوق العمل بعد الجائحة قد يتطلب أعواما

main_image61e5715422951

18 مليار دولار احتياطيات الاردن الأجنبية

M63A2272

الأردنيون استهلكوا 210 آلاف "جرة غاز" خلال المنخفض

M63A4561

الحكومة : ارتفاع اسعار المحروقات عالميا

أخبار متعلقة
-22078438

الأردن العاشر عربيا باحتياطي الذهب

محطة-كهرباء-في-الكويت-أرشيفية

الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

1220211674824502807175

البنك الدولي : الدعم النقدي حدّ من رفع معدلات الفقر في الأردن

1220211285416273719913

توقع ارتفاع التخليص على سيارات الهايبرد الأسبوع المقبل

640

الصناعة تقود النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام

11202113184344751847096

قرض جديد بـ 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن