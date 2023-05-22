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الإثنين، 22-05-2023 12:13 م

46 % ارتفاع عالمي على أسعار زيت الزيتون لهذه الأسباب

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز عالمياً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الحالي، وفقا لمنصة ( MarketWatch ) العالمية الخاصة بتحليل الأسواق.

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وأشارت البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم تداول زيت الزيتون مقابل 6269.63 دولاراً للطن منذ بداية العام الحالي، بزيادة قدرها 46 ٪ عن العام الماضي.

 

وبلغ سعر زيوت الطهي والغمس حوالي 6 دولارات للتر الواحد، دون اضافة كلف الشحن والتسويق والمبيعات.


ونوهت المنصة، إلى أن موسم الزيتون لهذا العام كان أكثر تحدياً على الإطلاق، مع أقل إنتاجية منذ 30 عاما. 

 

وبينت أن أسعار زيت الزيتون ازدادت كثيرا بسبب الجفاف الشديد منذ العام الماضي في الدول الكبرى المنتجة مثل إسبانيا حيث يُصنع حوالي 40٪ من انتاج زيت الزيتون عالمياً .

 

وقالت المنصة أن تغير المناخ من المرجح أن يجعل زراعة الزيتون في بعض أفضل المناطق للإنتاج أكثر صعوبة.

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