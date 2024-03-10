الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 10-03-2024 12:36 م

47.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان

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الوكيل الإخباري - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر شباط الماضي بلغت 8.9 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 8.7% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 31.7 مليون دينار.

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وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2024 حوالي 15.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.2 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 42.3 مليون دينار.


أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر شباط 2024 نحو 8.3 مليون دينار أو ما نسبته 93.6% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.4 % من إجمالي شراء غير الأردنيين.


أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 10.4 مليون دينار أو ما نسبته 32.7% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 21.3 مليون دينار، أي ما نسبته 67.3% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.


وبذلك تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر شباط 2024 نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 35.3% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.


وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.2% ، ومساهمة غير العرب 14.9% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.


أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.3 %، ولقطاع الخدمات 21.45% ولقطاع الصناعة 52.4% .

 




 

 


 

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