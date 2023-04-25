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الثلاثاء، 25-04-2023 11:14 ص

5 دول عربية بين أعلى دول العالم في الإنفاق العسكري خلال 2022 - أسماء

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الوكيل الإخباري - جاءت 5 دول عربية بقائمة الدول التي سجلت أعلى إنفاق عسكري عالمي في عام  2022.

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وبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام|، حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس عالمياً والأول عربياً من حيث الإنفاق العسكري بواقع 75 مليار دولار، بما يشكل زيادة 16% عن مستويات 2021.


وجاءت قطر في المركز الثاني عربياً والعشرين عالمياً عند 15.4 مليار دولار، فيما كانت الجزائر في المركز الثالث عربياً والسادس والعشرين عالمياً عبر إنفاق 9.1 مليار دولار.

 

ثم جاءت الكويت بالمركز الثلاثين على مستوى العالم من حيث الإنفاق العسكري والرابع عربياً بواقع 8.2 مليار دولار، وجاءت بعدها سلطنة عُمان عبر إنفاق 5.8 مليار دولار.


ونما الإنفاق في أوروبا بأكبر وتيرة سنوية في 30 عاماً، فيما كانت أميركا والصين وروسيا هم الأكثر إنفاقاً مع الاستحواذ على 56% من حصة الإنفاق العالمية.

وبحسب البيانات ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنحو 3.7% إلى مستويات قياسية جديدة في 2022. ( CNBC )

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