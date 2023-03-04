السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 04-03-2023 11:18 ص

56 مليون دينار ضمن محرك الاستثمار في الأردن ستنفق العام الحالي

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الوكيل الإخباري - يتضمن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م) رؤية خاصة لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وفي محرِّك الاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 14 مبادرة و20 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ 171 مليون دينار، منها 56 مليون دينار خلال 2023، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo)، وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة.

ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

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ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025م، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى (3%)، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار.


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