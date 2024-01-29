الإثنين 29-01-2024
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الإثنين، 29-01-2024 03:13 م

6 مليارات دولار قيمة أولية لخطة استثمار إيطالية في إفريقيا

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الوكيل الإخباري - كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا، والتي من المقرر أن تبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (حوالي 5.95 مليار دولار) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.

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وجاءت تصريحات ميلوني، في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني إنها ستكون مفيدة للطرفين.


وكانت ميلوني قد قالت في تصريحات صحفية سابقة هذا الشهر: "ما يجب القيام به في إفريقيا هو بناء التعاون وعلاقات استراتيجية جادة على قدم المساواة، وليس نهبا".


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