الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تعميم من المركزي لكافة البنوك في الأردن

اصابة 10 أشخاص بحادثين منفصلين في عمّان

تركيا: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب قهرمان مرعش

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

انتظار بيانات التضخم يهبط بأسعار الذهب عالمياً

665 مليون دينار صادرات صناعة عمان الشهر الماضي

التربية تنعى وفاة المعلمة مجدولين القرعان

انخفاض سعر البطاطا في السوق المركزي اليوم

منظمة الصحة: 26 مليون متضرّر بسبب الزلزال في تركيا وسوريا

 
الأحد، 12-02-2023 08:56 ص

665 مليون دينار صادرات صناعة عمان الشهر الماضي

main_image63e88835b0ec2


الوكيل الإخباري - زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 38 % خلال الشهر الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وحسب معطيات إحصائية ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي إلى 665 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.


وسجلت صادرات كل القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الشهر الماضي من العام الحالي، باستثناء قطاع الصناعات الإنشائية الذي سجلت صادراته تراجعا بنسبة 14 %.


واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهر الماضي، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهر الماضي من العام الحالي مسجلة ما قيمته 368 مليون دينار.


وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 234 مليون دينار، والدول الآسيوية غير العربية 279 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 6 ملايين دينار.

 

وبلغت صادرات الغرفة لدول أميركا الشمالية 90 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 10 ملايين دينار، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية من غير دول الاتحاد وبلدان أخرى بقيمة 15 مليون دينار لكل مجموعة.


وتوزعت صادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 128 مليون دينار، و الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 81 مليون دينار.


وبلغت قيمة صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 69 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 34 مليون دينار، و العلاجية واللوازم الطبية 31 مليون دينار.


وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الشهر الماضي على صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 30 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية بقيمة 26 مليون دينار، والإنشائية 7 ملايين دينار، والصناعات الخشبية والأثاث 1.4 مليون دينار.

إقرأ ايضا
4 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

LYNXNPEC861HW_L

انتظار بيانات التضخم يهبط بأسعار الذهب عالمياً

222

الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز التعاون والتكامل العربي

25

التضخم في روسيا يستقر بالقرب من 12 %

main_image63e7913abcf59

روسيا: تخفيض انتاج النفط بنحو 500 ألف برميل رداً على العقوبات الغربية

854

كيف ستتأثر صادرات تركيا بالتبعات الاقتصادية للزلزال؟

أخبار متعلقة
63e367f54236041efd532cd7

آسيا ستستهلك نصف كهرباء العالم بحلول 2025

46125e304b2d13be1f43c1415596b538

تعديل أوقات جلسات التداول للأوراق المالية ليوم غد

عمان-جرس-قاعة-التداول-1

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

LYNXMPEJ150GG_L

السعودية تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا

يسيييسيس

الهند تعزز مشترياتها من النفط الروسي لتكريره ثم إعادة بيعه

e39af613-thumbs_b_c_836bdbae56ab503dc555b5a79f60b4c7

الجغبير: إعادة إعمار العراق بالنسبة للاقتصاد الأردني فرصة استثمارية كبيرة للاقتصاد