665 مليون دينار صادرات صناعة عمان الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 38 % خلال الشهر الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي إلى 665 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وسجلت صادرات كل القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الشهر الماضي من العام الحالي، باستثناء قطاع الصناعات الإنشائية الذي سجلت صادراته تراجعا بنسبة 14 %.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهر الماضي، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهر الماضي من العام الحالي مسجلة ما قيمته 368 مليون دينار.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 234 مليون دينار، والدول الآسيوية غير العربية 279 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 6 ملايين دينار.

وبلغت صادرات الغرفة لدول أميركا الشمالية 90 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 10 ملايين دينار، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية من غير دول الاتحاد وبلدان أخرى بقيمة 15 مليون دينار لكل مجموعة.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 128 مليون دينار، و الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 81 مليون دينار.



وبلغت قيمة صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 69 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 34 مليون دينار، و العلاجية واللوازم الطبية 31 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الشهر الماضي على صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 30 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية بقيمة 26 مليون دينار، والإنشائية 7 ملايين دينار، والصناعات الخشبية والأثاث 1.4 مليون دينار.