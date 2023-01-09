7.577 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 2022

الوكيل الإخباري - حققت صادرات غرفة صناعة عمان نموا لافتا خلال العام الماضي، وفقاً لشهادات المنشأ الصادرة عنها، بلغت نسبته 43 % مقارنة مع عام 2021، مدفوعة بتحسن طال كل القطاعات الصناعية.



وأظهرت معطيات إحصائية بأن صادرات صناعة عمان زادت خلال العام الماضي إلى 7.577 مليار دينار، مقارنة مع 5.296 مليار دينار في 2021.



وسجلت صادرات القطاعات الصناعية الفرعية جميعها والبالغة عشرة، نموا خلال العام الماضي، وبنسبة تراوحت بين 4 % لدى الصناعات الجلدية والمحيكات و89 بالمئة للصناعات التعدينية.

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واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي، مسجلة ما قيمته 3.936 مليار دينار.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 61 بالمئة لتصل إلى 1.484 مليار دينار، مقابل 921 مليون دينار، عام 2021، جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



بالمقابل سجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي، انخفاضا بنسبة 7 بالمئة، متراجعة لنحو 978 مليون دينار مقابل 1.048 مليار دينار عام 2021.



وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال العام الماضي، بنسبة 31 بالمئة، حيث وصلت إلى 759 مليون دينار، مقابل 581 مليون دينار في 2021، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى كأكثر دولة عربية وصلتها صادرات من الغرفة.







